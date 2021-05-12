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Spor Buz Hokeyi maçına çıkan Putin şov yaptı
Spor

Buz Hokeyi maçına çıkan Putin şov yaptı

Buz hokeyi maçında sahne alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, maşta 8 sayı atarak şov yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 12:32:00 -

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde yer alan Buz Sarayı’nda yapılan Buz Hokeyi Gece Ligi’nin 10. yıldönümü festivalinde gala maçına çıktı.

Putin, “Hokey Efsaneleri” takımında yer alarak, yine 11 numaralı formayı giydi. Putin’in takımında, Rusya Buz Hokeyi Milli Takımı’nın eski oyuncularının yanı sıra, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ve müzisyen Igor Butman gibi ünlü isimler yer aldı. Rus halkının Buz Hokeyi’ne olan ilgisini arttırmaya yönelik düzenlenen Rus Hokeyi Gece Ligi’nin galasında sahaya çıkan Başkan Putin, karşılaşmada tam 8 sayı birden atarak ve 1 asist yaparak geceye damga vurdu.

Ayrıca Putin’in takımı, karşılaşmayı 13-9 ile kazanırken, Rusya’da hemen hemen tüm televizyon kanalları Putin’in forma giydiği müsabakayı canlı yayın ile Rus halkına aktardı.

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