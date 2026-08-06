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Kadın - Aile Buz gibi limonata tarifi sıfır acısız: En eski içecek böyle yapılmış! İşte meyve suyundan bile iyi almaya son ver...
Kadın - Aile

Buz gibi limonata tarifi sıfır acısız: En eski içecek böyle yapılmış! İşte meyve suyundan bile iyi almaya son ver...

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Buz gibi limonata tarifi sıfır acısız: En eski içecek böyle yapılmış! İşte meyve suyundan bile iyi almaya son ver...

Yaz sıcaklarında en çok raflarda yerini alan o meşhur içecekler yerine bu içecek ferahlatıcı serinlik sağlar. Meyve suları yerine sadece 2 adet portakal yapılan bu içecek işine yarayabilir, içeriği sayesinde dengeli beslenmeye katkıda bulunur. En eski limonata nasıl yapılmış biliyoruz musunuz? Bilinen lezzetlerden farklı, ferahlatan bir lezzet için adım adım detaylar ile birlikte kolay limonata tarifi vereceğiz. Peki, buz gibi limonata nasıl yapılacak? Tarife neler konulmalı? Detayların hepsi bu noktalarda saklı.

Buz Gibi Limonata Tarifi (Sıfır Acısız) İçin Malzemeler

  • 2 adet portakal 
  • 1 adet limon
  • 1, 5 su bardağı şeker
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • 3 litre su
  • 3-4 dal taze nane

 Buz Gibi Limonata Tarifi (Sıfır Acısız) Nasıl Yapılır?

Hazırlarından daha da güzel, üstelik sıfır acısız buzz gibi harika bir limonata yapmak istiyorsanız bu tarifi sakın kaçırmayın.

Öncelikle limonatanın acı olmaması için bi kaç püf nokta; Limonataya acılık veren limon ve portakalın kabuklarındaki beyaz kısımlardır.

O yüzden kabukları ince olan portakal ve limon tercih edilmelidir. Ben buzluk için hazırladığım portakal-limonların alt ve üst kısımdaki kabuklarını yuvarlak bi şekilde kesip geriye kalanı kabuklu bir şekilde 4-5’e bölerek poşetlere koyuyorum.

Hem Ramazanda, hemde yazın pratik oluyor. Sizde bir gün önceden doğrayıp buzluğa koyup ertesi gün yapabilirsiniz.İkinci püf nokta ise hazırladığımız limonatayı posasından ayırmak için tülbentle süzerken çok fazla sıkmamak gerekiyor. Çok fazla sıktığımız zaman acımsı bir tad oluyor. Renginin iyi çıkması için bir miktar süzmek yeterli.

Geçelim yapımına;
Buzluktan çıkardığımız dilimlenmiş portakal-limon 5dk sonra buzlu halde robotta çekilir.
Derin bir kaba boşaltılır, üzerine şeker ve su eklenip güzelce karıştırılır. Bu şekilde 1 saat bekletilir.
Daha fazla bekletmenize gerek yok.
1 saatin sonunda temiz bir tülbentle süzülüp sıkılır.
Hazırladığımız limonatanın içine limon tuzu ve nane yapraklarını da ekleyip soğuması için buzdolabında bekletilir. Buzz gibi limonatamız servise hazır.
Bu ölçülerden 3 litre limonata rahat çıkıyor. Dolapta beklettiğiniz sürece 4-5 gün tadı hiç bozulmadan tüketebilirsiniz.
önemli nokta: Çocuklarda tüketilebilecek.

Denemek isterseniz şimdiden AFİYET OLSUN.

Not: Gazlı içecek ve meyve suları farklı maddeler içebilir. Bunun yanı sıra sağlığımıza zarar verebilir. Bu doğal ferahlatan içecek ile yoğun bir günün ardından günün sonunda, günün her saatinde sağlığınız için son derece önem taşıdığı bilinen doğal ferahlatıcı bu içecekle serinleyin. İnsan sağlığına iyi geliyor. C vitamini, potasyum ve diyet lifi içeriği sayesinde kan şekerinin dengeli yükselmesini sağlar.

 Market raflarında "meyve suyu" veya "meyve nektarı" adıyla satılan pek çok içecek, gerçek meyveden çok yapay aroma, yüksek oranda fruktoz şurubu, renklendirici ve koruyucu kimyasallar içerir. Bu ürünler, lif ve vitaminlerini büyük oranda kaybetmiş şekerli su kokteylleridir. Siz satın almayı bırakın. en eski bilinen  Buz gibi limonata tarifi sıfır acısız limonata tarifini deneyin.

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