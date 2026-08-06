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Gündem Magandayı attığı yumruklar bile kesmedi: Yol kavgasında testere dehşeti
Gündem

Magandayı attığı yumruklar bile kesmedi: Yol kavgasında testere dehşeti

Yeniakit Publisher
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Yol verme tartışması sırasında aracından inen maganda önce darbettiği şahsı ardından bagajdan çıkardığı testere ile doğramaya kalktı. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralanırken, olay çevredekilerin araya girmesi ile son buldu.

Dehşet olay dün Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş. arasında 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen sürücüler kavga etti. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı.

M.A.K., sonra da otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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