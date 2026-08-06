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Spor Trabzonspor'un kasasına 2 günde 10 milyon dolar girdi!
Spor

Trabzonspor'un kasasına 2 günde 10 milyon dolar girdi!

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Trabzonspor'un kasasına 2 günde 10 milyon dolar girdi!

Süper Lig'de tarihi bir transfere imza atan Trabzonspor, Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin bu hamlesi, dünya futbolunda büyük ses getirdi.

Süper Lig'de tarihi bir transfere imza atan Trabzonspor, Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin bu hamlesi, dünya futbolunda büyük ses getirdi.

Trabzon Havalimanı içinde 5 bin taraftar, "Ya Allah, Bismillah Muhammed Salah!" sloganları atarak dünyaca ünlü futbolcunun gelişini beklerken, meşaleler yaktı, şampiyonluk tezahüratlarında bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi taraftarların havalimanına kolay ulaşımı için ücretsiz otobüs seferleri düzenlerken, Mısırlı yıldızın konuşma yapması için havalimanı VIP Salonu önünde hazırlık yapıldı.

 

SALAH GELDİ KOMBİNELER VE FORMA SATIŞLARI PATLADI

Dünya yıldızının takıma katılmasıyla birlikte Trabzonspor camiasında adeta bayram havası yaşanıyor. Bordo-mavili taraftarlar formalar ve kombineler için satış noktalarına akın etti. Transfer haberinden önce 5 bin seviyesinde seyreden kombine satışları, kısa süre içerisinde 13 bin bandına ulaştı.

 

KASAYA 10 MİLYON DOLAR GİRDİ

Salah transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte Trabzonspor'un finansal tablosuna da devasa bir katkı sağlandı. Bordo-mavili kulübün, sadece ilk günlerdeki kombine satışlarından kasasına 10 milyon dolar koyduğu öğrenildi. Forma ve lisanslı ürün satışlarının da eklenmesiyle bu rakamın rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Satılan kombine sayısı 20 bine dayandı. Sadece tek bir kombine gişesi bugün 6 milyon TL ciro yaptı.

 

TRABZONSPOR HİSSELERİ %6,5 YÜKSELDİ

Mohamed Salah transferine ilişkin resmi gelişmeler, Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği (TSPOR) hisselerine de olumlu yansıdı. Bordo-mavili kulübün transfer sürecini KAP'a duyurmasının ardından TSPOR hisseleri günü yüzde 6,52 yükselişle tamamladı.

Hisse fiyatı 0,98 TL seviyesine çıkarken, Salah transferine yönelik beklentilerin yatırımcı ilgisini artırdığı ve alımların hız kazandığı gözlendi. Mohamed Salah transferine ilişkin gelişmeler, kripto para piyasalarında işlem gören Trabzonspor Fan Token'a (TRA) da güçlü şekilde yansıdı. Transfer haberlerinin ardından yatırımcı ilgisinin artmasıyla Fan Token'da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.
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