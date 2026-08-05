Kumlu bir tepenin üzerinde direkt tek başına duruyor: Çölün ortasında 440 yıllık mucize!
Çölün ortasında 440 yıllık mucize dünyanın şaşkınlığında yakından takip ediliyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çölün ortasında 440 yıllık mucize dünyanın şaşkınlığında yakından takip ediliyor...
Bahreyn'deki Sakhir Çölü'nde, en yakın su kaynağına kilometrelerce uzaklıkta tek başına yükselen bir ağaç, tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Bu doğal mucize, tam 440 yıldır aşırı çöl sıcaklarına ve su yetersizliğine meydan okuyarak yeşilliğini koruyor.
Başkent Manama'ya yaklaşık 35 kilometre mesafede, kumlu bir tepenin üzerinde tek başına duran bu ağaç, bölgenin en dikkat çekici sembollerinden biri kabul ediliyor.
Yörede "Ghaf" olarak bilinen ve akasya ağacı familyasına ait olan Hayat Ağacı, bilim dünyasını şaşırtan üç temel özelliğe sahip:
Sıra dışı Yaşam Süresi: Akasya türündeki ağaçların ortalama ömrü 70 ile 80 yıl arasında değişirken, bu ağaç 440 yıldır canlılığını koruyor.
Yıllık Minimal Yağış: Bölgenin yılda ortalama yalnızca 150 mm yağış almasına rağmen ağaç yıl boyunca yemyeşil kalmayı başarıyor.
Susuzluk Resistansı: Ağacın etrafında bilinen hiçbir açık su kaynağı bulunmuyor. Köklerinin su bulmak için yerin metrelerce altına indiği tahmin ediliyor.
Yaklaşık 10 metre yüksekliğe sahip olan ağacın yaşlı ve kıvrımlı dalları yere kadar uzanırken, yapraklarının tazeliği dikkat çekiyor. Yılda ortalama 50 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgede, koruma amacıyla bir ziyaretçi merkezi inşa edildi. Ziyaretçi merkezinin etrafında oluşturulan dairesel yürüyüş yolunda gibi dünyadaki diğer simge ağaçlar hakkında bilgilendirme panoları bulunuyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler, ağacın köklerine küçük şişelerle su dökerek bu asırlık mucizeye katkıda bulunmayı sürdürüyor.
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