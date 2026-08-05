Kumlu bir tepenin üzerinde direkt tek başına duruyor: Çölün ortasında 440 yıllık mucize!

Yaklaşık 10 metre yüksekliğe sahip olan ağacın yaşlı ve kıvrımlı dalları yere kadar uzanırken, yapraklarının tazeliği dikkat çekiyor. Yılda ortalama 50 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgede, koruma amacıyla bir ziyaretçi merkezi inşa edildi. Ziyaretçi merkezinin etrafında oluşturulan dairesel yürüyüş yolunda gibi dünyadaki diğer simge ağaçlar hakkında bilgilendirme panoları bulunuyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler, ağacın köklerine küçük şişelerle su dökerek bu asırlık mucizeye katkıda bulunmayı sürdürüyor.