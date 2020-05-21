Büyüyen tartışma evladının hayatına mal oldu! Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu
Edirne’de baba ile oğul arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma sonucu baba, tüfekle oğlunu vurarak öldürdü.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.
Harmanlı köyünde yaşayan B.D. ile oğlu B.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen B.D'nin cesedi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan baba B.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.