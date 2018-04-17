Büyümenin öncülüğünü yine sanayi yaptı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şubat ayı sanayi üretimi rakamlarının, Türkiye’nin büyüme ivmesini 2018 yılına da taşıdığını gösterdiğini belirterek, “Büyümenin öncülüğünü yine sanayi sektörü yapmaktadır.” ifadesini kullandı.17 Nisan 2018 Salı 11:47
Özlü, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9, arındırılmamış endeksin de yıllık bazda yüzde 9,9 arttığını bildiren Özlü, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldığını kaydetti.
Özlü, Türkiye’nin geçen yıl G20’de en hızlı büyüyen, OECD ülkeleri arasında ise en hızlı büyüyen 2. ülke olduğuna dikkati çekerek, açıklanan sanayi üretimi rakamlarının, Türkiye’nin büyüme ivmesini 2018 yılına da taşıdığını gösterdiğini ve bunun öncülüğünü sanayi sektörünün yaptığını vurguladı.
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