“Büyüme trendi 2019 yılında da devam edecek”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Türkiye ekonomisinin 2018 yılındaki büyüme trendi 2019 yılında da devam edecektir” dedi. Büyükdede, Türkiye’de bugün daha büyük metrekarelere oturan ve daha büyük işler yapan sanayi bölgeleri kurmaya gayret ettiklerini söyledi.

Hedef ilk 10’da yer almak

Hasan Büyükdede, “Bütün gücümüzle gelişmiş, dijitalleşmiş ve dünya liglerinde olan, oynayabilen ilk 10’un içerisinde olmaya çalışan bir ülke olmanın zorluklarını yaşıyoruz” dedi. Türkiye’nin sanayi ihracatının iyi durumda olduğunu vurgulayan Büyükdede, “2019 yılında yine büyüme çizgisini devam ettirecek gözüküyoruz. Buradaki en büyük girdileri sağlayacak olanlar da yine sanayiciler olacaktır. Türkiye ekonomisinin 2018 yılındaki büyüme trendi 2019 yılında da devam edecektir” şeklinde konuştu.