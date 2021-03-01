Büyüme rakamları açıklanıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 dördüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün internet sitesinden duyuracak.
Bu verilerle birlikte Covid-19 tedbirleriyle geçen 2020 yılının büyüme rakamları da netleşmiş olacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri yüzde 5- yüzde 8.3 bandında yer almıştı. Ekonomistlerin 2020 yılı tahminlerinin ortalaması yüzde 2.2 olarak gerçekleşmişti. Türkiye ekonomisi, 2020’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6.7 büyümüştü.