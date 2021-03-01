  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Büyüme rakamları açıklanıyor
Ekonomi

Büyüme rakamları açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 dördüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün internet sitesinden duyuracak.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:23:00 -
Büyüme rakamları açıklanıyor

Bu verilerle birlikte Covid-19 tedbirleriyle geçen 2020 yılının büyüme rakamları da netleşmiş olacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri yüzde 5- yüzde 8.3 bandında yer almıştı. Ekonomistlerin 2020 yılı tahminlerinin ortalaması yüzde 2.2 olarak gerçekleşmişti. Türkiye ekonomisi, 2020’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6.7 büyümüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü
Gündem

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında yaptığı açıklamada istifa nedenini bi..
CHP Milletvekili, partisinden istifa etti
Gündem

CHP Milletvekili, partisinden istifa etti

CHP Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi
Siyaset

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aralarında HDP'nin de olduğu 9 farklı partinin katılımı ile Saadet Partisi tarafından organize edilen me..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay