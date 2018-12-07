Büyükyalı yine ödüllendirildi

Özak GYO’nun Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa ettiği İstanbul’un en farklı projeleri arasında yer alan Büyükyalı, Avrupa Gayrimenkul Ödülü’nün ardından katıldığı Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri yarışması kapsamında, iç mimari tasarımıyla “Avrupa’nın En İyi Loft Dairesi” seçildi.

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci; yaptığı açıklamada, “Büyük bir emekle, ilmek ilmek örerek yeniden ayağa kaldırdığımız loftlarımızın iç mimari tasarımıyla Avrupa’nın En İyi Loft Dairesi seçilmesi hem Büyükyalı hem de ülkemiz açısından gurur verici” dedi.