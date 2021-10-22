3 Eylül 2018'de Necla ve Metin Büyükşen çifti Konya Karatay'daki evlerinde öldürüldü. Çiftin kızı ise olay yerinden kaçarak hayatta kaldı. Birkaç ay önce çiftin cinayetine ilişkin tutuklamalar olmuştu. Peki, Büyükşen cinayetinde neler oldu?

Büyükşen cinayeti son durum | Konya cinayet son gelişmeler

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası geçen yıl kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir’in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya’dan ayrılarak Ankara’ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek’i, çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı. Daha sonra ise Uzek tutuklandı.

Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Abdulhamid Uzek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.