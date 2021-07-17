Üç yıl önce Metin ve Necla Büyükşen çifti evlerinde öldürülmüştü. Çiftin oğlu Osman Büyükşen konuyu Müge Anlı’nın programına taşımış ardından da bekleyiş başlamıştı. Osman Büyükşen haziran ayında bir kez daha ekranlara çıkarak cinayetin çözülmesi için özel ekip kurulması çağrısında bulunmuştu. Kurulan özel ekip son birkaç gündür 25 kişi gözaltına aldı ve beklenen itiraf geldi.

Büyükşen cinayeti kim tutuklandı? Büyükşen cinayeti çözüldü mü?

Osman Büyükşen sosyal medya hesabından, “Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur” açıklamasını yaptı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ katıldığı bir canlı yayında gelişmeleri anlattı. Uludağ, "JASAT TİM’leri baktılar ki, Metin Büyükşen emekli olmuş, belediyenin evlendirme memuruymuş. Hatta yaşadığı mahalledeki gençlerin neredeyse tamamını evlendiren kişi, sevilen sayılan birisi. Bunların öldürülmesi için hiçbir gerekçe bulunamadı. Bu kez TİM’ler acaba başka bir gerekçe mi var diye düşünüp, mahalledeki diğer evleri incelemeye başladılar. Bu sırada, cinayetin işlendiği evin 300 metre mesafesinde, yan komşularının evinde bir olay olmuş.Esra Taş isimli genç bir kadın, o mahalledeki bir komşu oğluyla sevgili oluyor ve ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra Esra Taş trajik bir hale bürünüyor. İlaç kullanıyor, sinir atakları geçiriyor, bu ayrılığı hazmedemiyor. Sorumlu olarak da o gencin anne ve babasını görüyor. İlerleyen süreçte Esra Taş, Abdullah Başdemir denilen ve o bölgenin hayvan yetiştiricilerinden birisiyle sevgili oluyor. Büyük bir hayvan çiftliği sahibi. Öldürülen Büyükşen çiftiyle aynı mahallede yaşayan iki kişi var Zeki-Mustafa Okşen. Bu mahallede tüm evler mavi kapılı ve gri betonla kaplı… Birbirinin aynısı. Daha sonra kiralık katiller ayarlanıyor. Kiralık katillere ev tarif ediliyor, sağ-sol şeklinde. Dolayısıyla katil anlatan kişinin değil de kendi sağını seçince burada vahim bir durum ortaya çıkıyor.Katil otomatik olarak Büyükşen çiftinin evine yöneliyor. Gece Anadolu’da öyledir, kapı kilitlenmez. Kiralık katil eve giriyor ve suçsuz günahsız olan Büyükşen çiftini pompalı tüfekle vurup öldürüyor. Evin 24 yaşındaki kızı Büşra Büyükşen’in de kafasına dipçikle vuruluyor ve ölü numarası yapıyor. Soruşturma şu an gizli devam ediyor. İddiaya göre, Abdullah Baldemir Esra Taş’a gidiyor ‘Seni üzen kişileri ortadan kaldırdık diyor. Hiçbir delil yok, kamera görüntüsü yok, kayıt yok, şikayet yok, tehdit unsuru yok. Rastgele işlenmiş bir cinayet. Jandarma suç araştırma ekipleri tarafından özel bir ekip kuruldu. Suç araştırmada en yetkin olan kişiler oraya gönderilmiş ve Konya İl Jandarma koordinesinde… Ve olayı çözdüler” dedi.

Alınan bilgiye göre cinayeti işleyen katillerin kimliği öğrenildi ve ekipler o isimleri araştırıyor. Cinayetin azmettiricileri Esra Taş, Abdullah Başdemir, Zeki Okşen Mustafa Okşen tutuklandı.