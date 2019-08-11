Büyükşehir’in ücretsiz kurban kesim noktalarına yoğun ilgi

Kurban Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kesim hizmetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bayramın 1’nci günü belirlenen kesim noktalarında Antalyalılar kurbanlıklarını veteriner hekim kontrolünde, güvenli, hijyenik ve İslami kurallara uygun bir şekilde kestirerek poşetli bir şekilde teslim aldı. Ücretsiz kesim hizmeti bayramın 2. gününde de devam edecek.

Veteriner gözetiminde kesim

Büyükşehir Belediyesi’nin, Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler mahallesinde kurduğu kurban kesim noktalarına vatandaşlar bayramın ilk günü yoğun ilgi gösterdi. Bayram namazının ardından kurban kesim noktalarına kurbanlıklarını getiren vatandaşlar şeker ve kolonya ile karşılandı. Kesimler ANET’in usta kasapları tarafından İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Kesim ekipleri ile birlikte çok sayıda temizlik görevlisi ve büyükşehir personeli de vatandaşlara hizmet etti. Büyükşehir veterinerleri de vatandaşların kurbanlıklarını sağlık açısından kontrol ederken, kesimler sıra numarasına göre yapıldı.

Kesimler ANET’in kasapları tarafından hijyen koşullarında, kurbanlıkları eziyet edilmeden kısa sürede gerçekleştirerek vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Kesim sırasını bekleyen vatandaşlara çay ikramında bulunuluyor. Kesilen kurbanlar vatandaşlara parçalanıp, poşetlenerek teslim edilirken, temizlik görevlileri de çevre sağlığına büyük önem veriyor. Oluşturulan atık toplama ekipleri kesim yerlerini aralıksız temizleyerek, deri ve iç organları konteynırlarda muhafaza ederek vektörel mücadelede bulunuyor.

Kurbanlara ön muayene

Hayvanların iç organ muayeneleri için kesim yerlerinde görev alan Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimleri de vatandaşlara yardımcı oldu. Soğuksu Mahallesinde kurban kesim noktasında kurbanlıkların kontrolünü gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Andaç Uzer Gülen önceliğin sağlık ve hijyen olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “ Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlılarımızın bu mübarek günde de yanlarında oluyoruz. Erken saatlerde ücretsiz kesim noktalarımıza gelen vatandaşlarımız kurbanlıklarımızı uzman ekiplerimize emanet ediyor. Son derece hijyenik şartlarda kesimler dini hassasiyetlere uygun bir şekilde profesyonelce gerçekleştiriliyor. Biz veteriner hekimler olarak burada kurbanlıklar kesim işlemine geçmeden önce ön bir muayene gerçekleştiriyoruz. İç organ muayenelerini yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde tüketim gerçekleştirmeleri için de önerilerimizi sunuyoruz.”

Hayvan yakalama timi görevde

Kurban Bayramı’nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için ‘Hayvan Yakalama Timi’, bayram süresince görev yapıyor. Vatandaşların halka açık yerlerde, parklarda, yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapmalarını engellemek için zabıta ekiplerinin denetimlerine bayram süresince aralıksız devam edeceği bildirildi