0553 313 94 23

Büyükşehir’in engellilere ulaşım desteği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesindeki Engelsiz Ulaşım Araçları engelli bireylere ulaşım konusunda destek olmaya devam ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
Büyükşehir’in engellilere ulaşım desteği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesindeki Engelsiz Ulaşım Araçları engelli bireylere ulaşım konusunda destek olmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlar, başta hastane ve kamu kuruluşları olmak üzere ücretsiz taşınıyor. Araçlar, 2019 yılı içerisinde toplam bin 625 kez hizmet verdi.


Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Ulaşım Aracı, kent merkezi ve ilçelerde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Özel donanımlı araçlar, bedensel engelli olup, tekerlekli sandalye, yardımcı cihazı kullanan ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan vatandaşlara hizmet veriyor. Bu araçlarla engelli vatandaşlara, başta hastane ve kamu kuruluşları olmak üzere her konuda ücretsiz ulaşım desteği sunuluyor.



17 engelsiz ulaşım aracı


Yavuz Özcan Parkı içerisinde hizmet veren Engelli Hizmet Merkezinde 4 adet, Özel Büyükşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde 2 adet, Serik, Korkuteli, Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Elmalı, Kemer ilçeleri ve Alzheimer merkezinde birer adet olmak üzere toplam 17 adet Engelsiz Ulaşım Aracı bulunuyor. Özel donanımlı araçlarla 2019 yılı içerisinde engellilere toplam 1625 kez hizmet verildi. Ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi’ne protokolle engelli bireylerin erişimlerinin sağlanması için bir adet liftli otobüs tahsis edildi.


Engelsiz Ulaşım Aracı hizmetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, engelli raporları ile kimlik bilgilerini vermek suretiyle randevu talep ederek hizmet alabiliyor. Engelsiz Ulaşım Aracı sayesinde resmi kurum ya da hastanelerdeki işlerini çok daha kısa sürede ve rahatlıkla yapabilen engelli bireyler de bu hizmetten memnun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fethiye’de makilik alanda yangın
    1. Fethiye’de makilik alanda yangın
    2. Mali'de askeri konvoy vuruldu! Ölüler..
    3. Şeker hastalarına iyi gelecek 7 bitki
    4. Gürcistan ve ABD doğrudan uçuşlar..
    5. Bin kilometre yol gelip, sağlığına..
    6. Düşük düzeyde hava kirliliği bile ölüm..
    7. Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile..
    8. Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?
    9. Voleybolda Fenerbahçe'ye isim sponsoru
    10. Ereğli Belediyesinden sünnet şöleni
    11. "635 PKK'lı teröristi etkisiz hale..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. (DÜZELTME) Başsavcılık sosyal..
    14. Günün ilk yarısında en çok değer..
    15. Günün ilk yarısında en çok değer..
    16. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    17. Malazgirt Zaferi'nin anısına 1071..
    18. Borsa ilk yarıda düşüşte
    19. Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz"..
    20. Alman devinin Türkiye yatırımı firari..
    21. Günün ilk yarısında endekslerin..
    22. Tepebaşı’nda yabani ot temizliği..
    23. Nijerya'da nüfusun neredeyse yarısı..
    24. Uşak KYK yurtları bu sene 8 bin..
    25. Günün ilk yarısında şehir..
    26. Borsada günün ilk yarısı (2)
    27. Borsada günün ilk yarısı (1)
    28. Tarihi sarnıçlar bilim buluşmasına ev..
    29. Esed rejiminden TSK gözlem noktasına..
    30. Karaman’da tıra çarpan otomobil refüje..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal