Büyükşehir’den, otobüslere bisiklet taşıma aparatı

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da şehir içi ulaşımda bir ilke daha imza attı. Büyükşehir Belediyesine ait 25 resmi plakalı otobüse toplu ulaşıma entegre olması ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet taşıma aparatı takıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi hem çevreci ulaşımı desteklemek hem de bisiklet kullanımına katkıda bulunmak amacıyla bisiklet taşıma aparatlı otobüsleri şehir içi ulaşımında hizmete sundu. Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve toplu ulaşıma entegre olması amacıyla resmi plakalı 25 otobüse bisiklet taşıma aparatı takarak, bisiklet sürücülerine rahat ve konforlu bir ulaşım sunacak. Antalya Ulaşım AŞ. ANTOBÜS depolama merkezinde otobüslerin şaselerine aparatlar montajlandı. Montajı biten otobüsler şehir içi seferlerine başladı. Aynı anda 2 bisiklet taşıma kapasiteli aparatlar kolay kullanımıyla da vatandaşların işlerini kolaylaştıracak.

Bisiklet aparatının kullanımı da çok pratik. Aynı anda iki bisikletin taşınabildiği sistem, üzerinde bisiklet yokken otobüsün ön kısmında kapalı durumda kalabiliyor. Bisikletli bir yolcu bineceğinde ise yolcu tarafından pratik bir şekilde açılıyor. Kullanıcı, bisikleti taşıma bölgesine yerleştirdikten sonra yolculuğuna başlayabiliyor. Yolculuğun bitiminde ise bisikleti yerinden çıkararak, düzeneği kapalı konuma getirmek gerekiyor. Tüm bu işlemler çok kısa bir süre içinde, pratik bir şekilde yapılabiliyor. Aparat sisteminin nasıl işlediği, otobüslerin ön tarafında yapıştırılan bilgilendirme notlarında da görsel ve yazılı olarak yer alıyor.