0553 313 94 23

Büyükşehir’den ‘Önce Yaya’ çalışması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak için cadde ve bulvarlarda yaya geçidi çizgileri ile park çizgilerini yenileme çalışmaları yapıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:46
Büyükşehir’den ‘Önce Yaya’ çalışması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak için cadde ve bulvarlarda yaya geçidi çizgileri ile park çizgilerini yenileme çalışmaları yapıyor. Ekipler, yaya geçitlerinde “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında hazırlanan “Önce Yaya” logosu kullanılıyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, başta okul önleri olmak üzere cadde ve bulvarlarda yol çizgisi yenilemeyle yön bilgilendirme levha çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, okulların açılmasıyla birlikte artan şehir içi trafik yoğunluğunun; kazalara sebebiyet vermemesi, trafiğin daha sağlıklı yürüyebilmesi ve olası kazalara engel olmak amacıyla şehir genelinde yayaların güvenli geçişlerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.



“Öncelik hayatın öncelik yayanın”


İç İşleri Bakanlığı’nın “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla içinde 2019 yılını “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan etmesi dolayısıyla yaya geçitlerinde “Önce Yaya” logosu kullanan belediye ekipleri, çalışmalarında önceliği; okul ve sağlık merkezlerinin bulunduğu cadde ve sokaklara veriyor.



Çalışmalar şehir genelini kapsayacak


Merkez Karesi ilçesine bağlı; Cihat Bilgihan Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Okul Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, Dereboyu Caddesi ile İvrindi, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde yol çizgi çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak logo çalışmalarını tüm ilçelere yayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş’ta uyuşturucu operasyonu
    1. Muş’ta uyuşturucu operasyonu
    2. Tekirdağ’da tır ve kamyon dolusu arı..
    3. Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı..
    4. Tarsus Belediyesi, asfaltlama..
    5. Amed Sportif Faaliyetler’de bazı..
    6. Dünya Ralli Şampiyonası'nda deneme..
    7. Ahmet Hakan hakkında zorla getirme..
    8. İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması
    9. Döviz satın alanlar yeminli ifade..
    10. Yunusemre Belediyesinden Muradiye..
    11. Uluslararası Gaziantep Gastronomi..
    12. İstanbul’daki öğrencilere bir müjde daha
    13. Öte gezegende su buharına rastlandı
    14. Osmanlı’nın yaşama biçimini yansıtan..
    15. Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    16. Altınordu’da Erhan formayı sevdi
    17. Barzani'den yabancı yatırımcılara çağrı
    18. Gazi Akbıyık davasında karar çıktı,..
    19. Bingöl’de bir ayda 266 kişi istihdam..
    20. Paket süt ile yoğurt mayalanır mı?..
    21. Kurslara 'kota' geldi
    22. Facebook İstasyon Merkezi İstanbul’da..
    23. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    24. KKTC Başbakan Tatar: “Patlamadan..
    25. Bakan Turhan: “Farkındalığın..
    26. Sürücü kurslarında büyük değişiklik!..
    27. Michelin LTX Force, Türkiye..
    28. Bodrum'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    29. Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
    30. "Girne'deki patlama olayı son derece..
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı