Büyükşehir’den muhtarlara 56 bin adet maske

İktisadi işletmesi MELSA şirketinde maske üretimine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da kişisel korunmayı sağlayan maske ve dezenfektan konusunda vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bulunan 569 muhtara maske dağıtıldı. Her bir muhtara 100’er adet maske dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplamda 56 Bin 900 adet maskeyi muhtarlara ulaştırdı.

Konuyla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şu ifadelere yer verildi: “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Kovid-19 salgını ile ilgili mücadelemizi hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Salgın ile mücadelede en etkin yöntemlerden birisi olan dezenfekte çalışmalarımıza il genelinde devam ederken diğer yandan da vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maske dağıtımına devam ediyoruz. Bu kapsamda da il genelinde bulunan 569 muhtarımıza 100’er adet olmak üzere toplam 56 Bin 900 adet maske dağıtıldı. Kovid-19 salgını ile mücadelemiz tüm hızıyla devam edecek”