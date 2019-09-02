0553 313 94 23

Büyükşehir’den minik patilere mama desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Büyükşehir’den minik patilere mama desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Aydın Sevimli Patiler Derneği’yle ortak bir projeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, minik patilere mama desteğinde bulundu. Ortak projenin birçok sokak hayvanının aç kalmasına engel olacağını söyleyen Aydın Sevimli Patiler Derneği yöneticileri, proje için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Aydın Sevimli Patiler Derneği Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren "Başkanımız Özlem Çerçioğlu, bir incelikte bulunup bizlere bu projede destek oldu. Kendisine hem kendimiz hem bu canlar adına teşekkür ediyoruz" dedi.


Dışarıdaki hayvanların beslemelerini kendi aracıyla yaptığını belirten derneğin yerel hayvan koruma görevlisi Evrim Şenoğlu ise "Bize desteklerinden dolayı sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aydın’da barınak açısından ve buradaki veteriner hekimlerimiz açısından da bir sorun yaşamıyoruz. Sağ olsunlar bize çok destek oluyorlar. Çok mutluyuz" diye konuştu.


Dernek üyeleri geçen yıl Başkan Çerçioğlu tarafından başlatılan "Satın alma, sahiplen" kampanyasının da çok faydalı olduğunu söyleyerek vatandaşların evcil hayvan satın almamalarını, barınaklardaki hayvanları sahiplenmelerini istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni yönetmeliğin detayları MÜSİAD’da masaya yatırıldı
    1. Yeni yönetmeliğin detayları MÜSİAD’da..
    2. Van’da fuar günleri başlıyor
    3. Hırsızlık çetesine nefes kesen..
    4. Veliler yapay zeka nedeniyle..
    5. Schneider Electric İnovasyon Tır'ı..
    6. Bayramı ülkelerinde geçiren..
    7. İsrail'in yalanı ortaya çıktı
    8. Basketbol: FIBA 2019 Dünya Kupası
    9. Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce..
    10. Horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü
    11. “Kalkınma sorunları sadece ekonomik..
    12. ABD uçakları, Rusya üzerinde uçacak
    13. Geleceğin balıkçıları babalarının..
    14. Galatasaray, Mario Lemina’nın geçici..
    15. Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı
    16. İnegöl’de kazaların bilançosu ağır..
    17. "Devlet dili olarak Kazak dilinin rolü..
    18. Tatvan’da sokağa çıkma yasağı ilan..
    19. Siyez unu çekme helvada hayat buldu
    20. Tek kurşun atışları Sındırgı’da..
    21. Galatasaray, Gabonlu futbolcu Mario..
    22. İTO Başkanı Avdagiç: “Daralmanın..
    23. Adana’da tarımı güçlendirme projeleri
    24. Altay’dan amatöre destek
    25. Önemli açıklama: Mutabakat uygulanmalı
    26. Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa..
    27. Palu Ailesi’nin avukatı:..
    28. Başkan Atabay ve İmamoğlu Batman’da..
    29. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    30. Akaryakıtta bütçe tasarrufu
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak