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Ekonomi Büyükşehir’den kiralık taşınmazlar
Ekonomi

Büyükşehir’den kiralık taşınmazlar

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 78 adet taşınmaz açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 13:30:00 -
Büyükşehir’den kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 26.10.2021 tarihinde saat 14.00’de, Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü”  gerçekleştirilecek.

İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi, Kocamustafendi Caddesi, 1 Nolu Belediye Hizmet Binası, Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), Menteşe, Muğla adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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