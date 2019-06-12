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Büyükşehir’den "Dünya Çevre Günü" etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Gezegen Evi’nde bir program düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:03
Büyükşehir’den "Dünya Çevre Günü" etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Gezegen Evi’nde bir program düzenlendi. Programda defile geçişi, çocuk korosu ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı atölye çalışmaları sergilendi, çocuklara çevre bilinci aşılandı.


Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün işbirliğinde organize edilen programın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, geleceğin daha sağlıklı ve temiz olmasının gençlerin bilinçlenmesinden geçtiğini belirtti.


Cihan konuşmasında, “Çevre açısından bakıldığında bir atık üretiyoruz bir de kaynak tüketiyoruz. Evde üretilen atıklar ve doğaya saldığımız maddelerle çevre kirliliği üretiyoruz, doğada kıt olarak bulunan doğal kaynakları belediye ve kentteki tüm STK temsilcilerle birlikte korumak için el birliğiyle çalışıyoruz. Doğayı kirletici atıkları, çöp depolama alanına gidecek şekilde çöp kutusuna atmamız gerekiyor. İlçe belediyelerimizin çöp toplama hizmeti sonunda toplanan çöpler, Büyükşehir Belediyesi’nin toplama alanlarında bertaraf ediyoruz. Hatta orada toplanan atıklardan enerji elde ediyoruz. Ancak bu şekilde geleceğimizi teminat altına alabiliriz. Bunun için çevre bilinci çok önemli, bilinç için de eğitim lazım. Gençlerin bu manada eğitilebilmesi amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimler veriyoruz.İlçe belediyelerimiz evsel ayrıştırma üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapıyor, elektronik atıklar toplanıyor. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde uygulanan Sıfır Atık Projesi ülkenin gündemine oturdu. Evdeki cam ve plastik şişelerinin bir değeri var. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin belli noktalarına kurulan otomatlara atılan cam ve plastik şişeler, toplu taşıma kartlarına para olarak yükleniyor. Hem Gaziantepli, hem doğa, hem de belediye çevreye duyarlı bir iş yapmış oluyor, herkesin kazanacağı güzel bir uygulama” dedi.


Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ise Çevre Koruma Haftası etkinliklerinde Sıfır Atık Projesini tema olarak seçtiklerini bildirdi. Sıfır atığın atıkların kaynağından ayrıştırılarak dönüşüme gönderilmesi olarak tanımlandığını aktaran Alan, plastik, cam, metal, kağıt ve organik atıkların maddi değerinin olduğunu söyledi. Sıfır atık projesinin başarıya ulaşabilmesi için ailelerin ve gençlerin duyarlılığının esas alınacağını sözlerine ekleyen Alan, özellikle büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hassasiyetiyle projenin iki yıl içerisinde önemli bir noktaya geldiğini kaydetti.


Konuşmaların ardından Sezer Cihan ve protokol stantları gezdi. Çevreye duyarlı çalışmalarla farkındalık oluşturan Zeynep Gençten Anaokulu, Bülbülzade Abdullah Edip İlkokulu ve Nizip Hatice Kamil Pekmez Ortaokulu’na teşekkür plaketi verildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:03
  1. doğa
  2. sergi

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