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Büyükşehir’den çiftçilere tarım makinesi desteği

Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılık sektörlerine model teşkil edecek katkılar sunmaya devam ediyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:18
Büyükşehir’den çiftçilere tarım makinesi desteği

Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılık sektörlerine model teşkil edecek katkılar sunmaya devam ediyor. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında son model bir tarım makineleri filosu kuran Büyükşehir Belediyesi, Erzurumlu çiftçilere hizmet vermeye başladı. 10 adet çift sıralı silaj makinası ve 20 adet silaj taşıma römorkundan oluşan filo, Beyaz Masa’ya başvuruda bulunan tüm çiftçilerin hizmetine sunulurken, tarım makinelerine gösterilen ilgi daha şimdiden tavan yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Çiftçilerimize her türlü desteği vereceğimizi söylerken, farazi konuşmuyorduk. Ne söylediysek yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.


Büyükşehir tarım makineleri filosu kuruyor


Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığıyla hayata geçirdikleri projeyi tüm ayrıntılarıyla anlattı. Sekmen, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurdukları tarım makineleri filosuna 10 adet çift sıralı silaj makinası ve 20 adet silaj taşıma römorku kazandırdıklarını belirterek, söz konusu makineleri Erzurumlu çiftçilerin emrine tahsis ettiklerini bildirdi. Hasat kaldırma çalışmalarını tamamlayan çiftçilerin silajlık yem ihtiyaçlarını temin ettikleri süre zarfında araç-gereç sıkıntısı çektiklerinin altını çizen Başkan Sekmen, “Bu sorunu tespit eder etmez kollarımızı sıvadık ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortak bir projeye imzamızı attık. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz tarım makineleri filosunu son model silaj makineleri ve römorklarla donattık” diye konuştu.


Çiftçilerin silaj makinesi ve römork ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdikleri projenin, üreticiye hem zaman, hem iş gücü ve hem de maliyetten kazandırdığını vurgulayan Sekmen, “Tarım makinelerine ihtiyaç duyan çiftçilerimiz Büyükşehir Belediyemize geliyor ve Beyaz Masa’ya başvurarak talepte bulunuyor. Biz de çiftçimizin bu talebi doğrultusunda kendisine bu makinelerden tahsis ediyor ve hasat sürecinde onları yalnız bırakmamış oluyoruz” ifadelerini kullandı. Sekmen, tarım ve hayvancılık sektörlerinin yeniden cazip hale gelebilmesi için çok yönlü bir seferberlik başlattıklarını kaydederek, “Biz tarım ve hayvancılığa sürekli vurguda bulunuyor, her platformda üretim ve katma değerden bahsediyoruz. Bu doğrultuda her platformda çiftçilerimize destek vereceğimizi söylerken de, aslında farazi konuşmuyorduk. Ne söylediysek yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Başkan Sekmen’den çiftçilere başvuru çağrısı


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarım makineleri filosundaki silaj makineleri ve römorklardan istifade etmek isteyen çiftçilere Beyaz Masa’ya başvuruda bulunma çağrısı yaparak, “Filomuzla, tarım makinelerimiz ve daha birçok imkânımızla Erzurumlu üreticilerimizin yanında olmaya ve onların yükünü hafifletmeye devam edeceğiz. Projemizde emeği geçenleri kutluyor, çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli yıllar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:18
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