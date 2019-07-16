Büyükşehirden Çarşamba’ya dev yatırım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba ilçesine 150 milyon liralık atık su projesi kazandıracaklarını belirterek, "Bu yatırım, gelişen, büyüyen Çarşamba’ya şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Mustafa Demir başkanlığından olağanüstü toplandı. Çarşamba Atık Su Projesi’nin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Demir, "Çarşamba’ya yapılacak olan atık su projesi ile yaklaşık 150 milyona yakın yatırımın önünü açmış oluyoruz. Gelişen, büyüyen Çarşamba’ya şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Mustafa Demir başkanlığındaki Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısında ağırlıklı olarak Çarşamba İlçesi Atık Su Projesi masaya yatırıldı. Projede kullanılacak 16 milyon 670 bin 590 euroluk hibe kredi teklifi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Yapılacak her projenin Samsun’un marka değerini yükselteceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm belediye başkanlarının, geride bıraktığımız 31 Mart yerel seçimlerinde halka anlattıkları projeleri oldu. Bu proje demetlerini hayata geçirdiğimizde Samsun Türkiye’nin en güzide, en marka değeri yüksek, en mutlu insanlarının yaşadığı şehri olacak. Buna hepinizin inanmasını istiyorum. İmkanları verimli kullanacağız. Alacak olduğumuz ve aldığımız her kararı, şehrimizin geleceğine ne kattığının bilinciyle aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Atık su projesinin Çarşamba’nın gelişimi için önemli olduğunu ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi:

"Hibe kredi talebinde bulundu. Kredinin yüzde 77,06’sı Avrupa Birliği fonundan, yüzde 9,18’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından ve yüzde 13,76’sı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Projenin bitiminden sonraki işletmesi de tamamen belediyemize ait olacak. Çok önemli bir kredi miktarı ve çok önemli bir proje söz konusu. Bu projeyi çok seri bir şekilde hayata geçireceğiz. Çarşamba’ya yaklaşık 150 milyon liraya yakın yatırımın önünü açmış oluyoruz. Gelişen, büyüyen Çarşamba’mıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

Meclis toplantısında söz alan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, "Çarşamba’nın 2008 yılından beri beklediği bir projeydi. Allah’a şükür size, bize ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2019-2024 yılları arasında görev yapacak meclis üyelerine nasip oldu. İnşallah bağlantılarıyla beraber Çarşamba’nın hizmetine sunmuş oluruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.