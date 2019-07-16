0553 313 94 23

Büyükşehirden Çarşamba’ya dev yatırım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba ilçesine 150 milyon liralık atık su projesi kazandıracaklarını belirterek, "Bu yatırım, gelişen, büyüyen Çarşamba’ya şimdiden hayırlı olsun" dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 17:01
Büyükşehirden Çarşamba’ya dev yatırım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba ilçesine 150 milyon liralık atık su projesi kazandıracaklarını belirterek, "Bu yatırım, gelişen, büyüyen Çarşamba’ya şimdiden hayırlı olsun" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Mustafa Demir başkanlığından olağanüstü toplandı. Çarşamba Atık Su Projesi’nin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Demir, "Çarşamba’ya yapılacak olan atık su projesi ile yaklaşık 150 milyona yakın yatırımın önünü açmış oluyoruz. Gelişen, büyüyen Çarşamba’ya şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.


Mustafa Demir başkanlığındaki Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısında ağırlıklı olarak Çarşamba İlçesi Atık Su Projesi masaya yatırıldı. Projede kullanılacak 16 milyon 670 bin 590 euroluk hibe kredi teklifi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.


Yapılacak her projenin Samsun’un marka değerini yükselteceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm belediye başkanlarının, geride bıraktığımız 31 Mart yerel seçimlerinde halka anlattıkları projeleri oldu. Bu proje demetlerini hayata geçirdiğimizde Samsun Türkiye’nin en güzide, en marka değeri yüksek, en mutlu insanlarının yaşadığı şehri olacak. Buna hepinizin inanmasını istiyorum. İmkanları verimli kullanacağız. Alacak olduğumuz ve aldığımız her kararı, şehrimizin geleceğine ne kattığının bilinciyle aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Atık su projesinin Çarşamba’nın gelişimi için önemli olduğunu ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi:


"Hibe kredi talebinde bulundu. Kredinin yüzde 77,06’sı Avrupa Birliği fonundan, yüzde 9,18’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından ve yüzde 13,76’sı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Projenin bitiminden sonraki işletmesi de tamamen belediyemize ait olacak. Çok önemli bir kredi miktarı ve çok önemli bir proje söz konusu. Bu projeyi çok seri bir şekilde hayata geçireceğiz. Çarşamba’ya yaklaşık 150 milyon liraya yakın yatırımın önünü açmış oluyoruz. Gelişen, büyüyen Çarşamba’mıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”


Meclis toplantısında söz alan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, "Çarşamba’nın 2008 yılından beri beklediği bir projeydi. Allah’a şükür size, bize ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2019-2024 yılları arasında görev yapacak meclis üyelerine nasip oldu. İnşallah bağlantılarıyla beraber Çarşamba’nın hizmetine sunmuş oluruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleceğin yarışçıları 250 NK kupasına hazır
    1. Geleceğin yarışçıları 250 NK kupasına..
    2. Artvin'de zincirleme trafik kazası: 7..
    3. Ucar: "Talihli geldiği anda..
    4. Selahattin Demirtaş'ın terör..
    5. ŞUSKİ Akçakale’deki içme suyu sorununu..
    6. Dr. Öğretim üyesi Tansü’den 15 Temmuz..
    7. Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol..
    8. "AB yaptırımlarının Türkiye için..
    9. Fransa Çevre Bakanı François de Rugy..
    10. Lüks harcamalar Fransa Çevre Bakanına..
    11. TBMM Genel Kurulu
    12. 7 milyon liralık proje hızla ilerliyor
    13. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    14. HDP’li belediyenin skandal kararına..
    15. "Anayasamızın verdiği yetki..
    16. ZBEÜ’de 15 Temmuz ve FETÖ’yü anlattılar
    17. Başkan Canpolat sahada incelemede..
    18. Taziye evlerinde çevre temizliği
    19. Döviz kurları
    20. Artvin’de zincirleme kaza: 7 yaralı
    21. Abdulhamid Han'ın torunu Osmanoğlu,..
    22. Yerleşim yeri adres kaydı eksik..
    23. ’Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri’..
    24. Koruma altındaki çocuklar15 Temmuz’u..
    25. Büyükşehir geleceğin tenis..
    26. KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı..
    27. Akdeniz Belediyesi’nin kursiyer..
    28. Bağcılarlı engelli atletler 15 Temmuz..
    29. Tarsus İdmanyurdu'nda Ergün Penbe dönemi
    30. Türk milleti darbeleri 15 Temmuz’da..
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler