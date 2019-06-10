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Büyükşehirden ’Atatürk Kent Parkı’ açıklaması

Bir yayın organında Atatürk Kent Parkı’nın temiz olmadığı ile ilgili yapılan haber üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklamada bulundu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
Büyükşehirden ’Atatürk Kent Parkı’ açıklaması

Bir yayın organında Atatürk Kent Parkı’nın temiz olmadığı ile ilgili yapılan haber üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada kentin gözde yaşam merkezlerinden biri olan Atatürk Kent Parkı’nın, Ramazan Bayramı tatili boyunca binlerce Manisalı vatandaşı ağırladığı belirtilirken, mevcut alanın temizlik ve bakımı için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin özveriyle çalıştığına dikkat çekildi.


Kentin gözde yaşam merkezlerinden biri olan Atatürk Kent Parkı, Ramazan Bayramı tatili boyunca Manisalı vatandaşlarla doldu taştı. Dev peyzaj uygulaması, farklı yaş gruplarına yönelik çocuk oyun alanları, koşu yolu, bisiklet yolu, spor tesisleri gibi birçok sosyal alanın yer aldığı Atatürk Kent Parkı’nda vatandaşlar tatili de fırsat bilerek keyifle zaman geçirdi. Bir yayın organında Atatürk Kent Parkı’nın temiz olmadığıyla ilgili yapılan haber üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından şehre kazandırılan 170 dönümlük Atatürk Kent Parkı’nda vatandaşlarımızın huzur içerisinde vakit geçirebilmeleri için ekiplerimiz tarafından düzenli olarak bakım ve temizlik çalışması yapılmaktadır. Bunun üzerine bir yayın organında Atatürk Kent Parkı’nın temiz olmadığı ile ilgili yapılan haber bizleri üzmüştür. Park içerisinde yeralan deredeki hayvanlara, bazı vatandaşlarımız tarafından yem atılmasından dolayı mevcut alan zaman zaman kirli olarak görülmüştür. Geride kalan Ramazan Bayramı tatili sürecinde de ekiplerimiz gece, gündüz özveriyle parkın bakımını gerçekleştirmiştir. Dev peyzaj alanı, sosyal donatı alanlarıyla Manisalı vatandaşlarımızın gözde mekanlarından biri olan Atatürk Kent Parkı’nın bakım ve temizliğine dün olduğu gibi bugünde özenle devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
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