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Büyükşehirden Alaşehir’e 210 milyonluk yatırım

İl genelinde büyük yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 5 yıllık görev sürecinde Alaşehir ilçesine 210 milyon 750 bin TL’lik yatırım yaptı.

24 Şubat 2019 Pazar 14:31
Büyükşehirden Alaşehir’e 210 milyonluk yatırım

İl genelinde büyük yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 5 yıllık görev sürecinde Alaşehir ilçesine 210 milyon 750 bin TL’lik yatırım yaptı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, göreve geldiği 2014 yılından itibaren Manisa’nın 17 ilçesi 1088 mahallesine en iyi hizmetleri kazandırmak için özveriyle çalıştı. Altyapısı olmayan, kanalizasyonu bulunmayan, yolu bozuk, köprü ihtiyacı olan mahallelerin hizmet özlemine son veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehrin ihtiyacına yönelik yatırımları bir bir hayata geçirdi.


Altyapısı olmadan çalışma yapmak, günübirlik siyasetçilerin işidir anlayışıyla çalışarak ilçeye yaptıkları altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bizler geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. Oy kaygısı gütmeden paslanmış borulardan, içler acısı halde olan su depolarından halkımız su içmesin düşüncesiyle bunların yenilemelerini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda geride kalan 5 yıllık görev süremizde MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ilçemize tam 85 milyon 750 TL’lik yatırım yapıldı.” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:31
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