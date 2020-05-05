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Aktüel

Büyükşehir’den Alanya kırsalında çalışma

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerin yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:50:31 -
Büyükşehir’den Alanya kırsalında çalışma

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerin yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor. Alanya’da Çakallar, Saburlar ve Karamanlar Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda yama ve bakım çalışması gerçekleştirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Birimine bağlı yama ekipleri Çakallar, Saburlar ve Karamanlar Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda yama ve bakım çalışması yaptı. Bir diğer ekip ise Çamlıca Mahallesinde stabilize çalışmalarının yapıldığı yolda yağmur suyu ve derelerin geçtiği noktalara büz döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ayrıca yayla sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Çeltek Yaylası yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle biriken toprağı iş makineleri vasıtasıyla kaldırdı ve yol araç trafiğine açıldı.

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