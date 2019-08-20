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Büyükşehir zabıtasından bin 838 iş yerinde denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacı ile 8 ayda bin 838 iş yerini denetledi.

20 Ağustos 2019 Salı 09:52
Büyükşehir zabıtasından bin 838 iş yerinde denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacı ile 8 ayda bin 838 iş yerini denetledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını Kocaeli genelinde sürdürüyor. İhtisas zabıta ekipleri 2019 yılı içerisinde, Kocaeli genelinde dilenci, kabahatler kanuna aykırılık, kaldırım işgali, çevre kirletme ve el ilanı dağıtma gibi nedenler dolayı 238 kişi hakkında yasal işlem yaparken, bin 838 iş yerinde de denetim gerçekleştirdi.


İl genelindeki çalışmalarına gece gündüz devam eden Büyükşehir Zabıta, halkın huzuru ve kamu güvenliği adına kritik görevleri yeri getiriyor. Ekipler hem yaya, hem de motorize olarak çalışırken sürekli devriye atarak olası olumsuzlukların önüne geçmek için hizmet veriyor. Yaya ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu’nda sürekli devriye atarak vatandaşları rahatsız eden özellikle dilenci, seyyar satıcı gibi kişilere gerekli müdahaleleri yapıyor. İzinsiz asılan afişlere, vatandaşları rahatsız eden olumsuzluklara anında müdahale eden ekipler, ortamın daha huzurlu olmasını sağlıyor. Araçlı devriye olarak görev yapan ekipler de Büyükşehir’in sorumluluk alanlarında sürekli devriye atıyor.


icra edilen görevler haricinde hizmet yaptıkları bölgelerde gördükleri tüm olumsuzlukları gerekli birimlere bildiriyor. Yolda oluşan çukur, eksik ya da yerinden çıkmış rögar kapakları, yanmayan sinyalizasyon,yerinden çıkmış veya düşmüş yön tabelaları gibi durumlar ilgili birimlere yönlendiriliyor. Ekipler en kısa zamanda sorunun giderilmesi sağlayarak, sorun giderilene kadar geçici olarak önlemleri alıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:52
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