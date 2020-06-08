Büyükşehir şehri geleceğe taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt Kütüphaneleri ile Merkez Halk Kütüphanesi’nin ek salonunu törenle hizmete açtı. Başkan Büyükkılıç, kütüphanelerin açılışında, “El ele gönül gönüle Maske, Mesafe ve temizlik kurallarına uyarak hep beraber Kayserimize çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri”ye yeni kütüphaneleri kazandırmaya devam ediyor. Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt Kütüphaneleri ile Merkez Halk Kütüphanesi’nin ek salonunu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Beyaz Şehir Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen törenle birlikte diğer üç kütüphanenin açılışları da eş zamanlı olarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Tören Mehter Takımı gösterileriyle başladı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törene Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve protokole menhsup çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak belirli bir süreçten sonra böyle bir açılışa vesile olmanın ve bir araya gelmenin kendisini çok sevindirdiğini ancak; hem sosyal mesafeye uyarak, hem de maskeleri takarak, dikkatli ve özenli davranılması gerektiğini vurguladı. Kayseri’nin stratejik bir konumda ve geçiş bölgesinde olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, koronavirüs sürecinde çok daha özenli davranılması gerektiğini, bu durumun da yöneticilerin uyarmasıyla değil herkesin sorumluluk üstlenerek gerçekleşeceğini kaydetti.

KAYSERİLELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kayserililerin bu hassasiyetle mevzuata uymayı, yöneticilere yardımcı olmayı her zaman kendisine ilke edinmiş insanlar olduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, devletine bağlı bir şekilde kurallara uyan Kayserililere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Gönlümüz daha fazlasını arzu ediyor ve sıfır vaka olana dek bu çalışmaları yapmaya özen gösteriyoruz. Bir süre daha hassasiyet göstererek, geri duralım diyoruz. Çünkü biz sizleri seviyoruz. Bir doktor olarak söylüyorum. Dışarıda gezen kardeşlerimizin sağlıklı olarak görülüyor olması koronavirüsünü taşımadığı anlamına gelmez. Belirtiler ancak; belirli bir yaş sonrasında ya da kronik hastalığı olanlara temas edildiğinde ortaya çıkıyor. Bu hassasiyetten dolayı sevgili yavrularımıza sesleniyoruz. ‘bana bir şey olmaz’ demeyin. Gerekli özeni gösterelim” diye konuştu.

HUZUR EVİ’NDE BİR TANE VAKA TESPİT EDİLMEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kuralları ile Sayın Valimizin başkanlığında, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız ve filyasyonda yüz akımız olan Sağlık İl Müdürlüğümüzün kıymetli ekibiyle çalışmalar yapıyoruz. Biz de hekim olmanın getirisiyle bu hassasiyete hassasiyetler ekledik. Huzur Evi’nde 142 tane misafirimiz olan büyüklerimizin yaşları itibariyle ve sağlıkları açısından işin en başından önce bile 1. dereceden yakınları dahil olmak üzere kimseyi almadık. 58 tane çalışanımızın çalışmalarını belirli periyotlarla ayarladık. Çok şükür şimdiye kadar huzur evimizde bir tane vakamız karşımıza çıkmadı. Gerekli duyarlılığı gösterince sonuç hepimizin yüzünü güldürüyor. Halk otobüslerimizle ilgili bir çalışma yaptık. Zaman zaman eleştiri bile alsak, doğru olanı yaptığımıza inandık. Sonuçta haklı olduğumuzda ortaya çıktı. İşte bütün bunlara rağmen, bazen ihmal etme, bazen önemsememe olduğu için vaka sayısındaki rakamlar içimize sinmiyor. Doğrudur Türkiye ortalamasının altındayız. Ama bu yetmez, Kayserimizi, hemşehrilerimizi, gençlerimizi, yavrularımızı sizleri seviyoruz. Sizlerden daha da özen göstermenizi bekliyoruz. Alınan her karar sizleri korumak için alınıyor” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ KÜTÜPHANELERİ TEK TEK ANLATTI

Açılışı gerçekleştirilen kütüphaneler hakkında da bilgi veren Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Beyazşehir Çocuk Kütüphanesi’ni çok kısa zaman içinde tamamladıklarını, kütüphane binasının 400 kişi kapasitesi olduğunu güncel ve akademik kitaplarla kütüphane koleksiyonuna sahip olduklarını belirtti. Öğrencilerin faydalanacağı 12 bin adet basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 70 süreli yayın aboneliği bulunmakta olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, kullanıcıların bilgisayar, internet, fotokopi-tarama hizmetlerinden ücretsiz ve sınırsız olarak faydalanabileceklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

“Ziya Gökalp Semt Kütüphanemiz de ise ; iki geniş okuma salonu, çocuk bölümü, etkinlik ve konferans bölümü, bilgisayar bölümü mevcut. Mescidler ve geniş bahçesi ile yaşanılabilir mekana dönüştürdüğümüz Ziya Gökalp Semt Kütüphanemiz de 250 kişi kapasitesi ile 6000 basılı kitap, 22000 elektronik kitap, 3000 sesli kitap, 70 süreli yayın ve ücretsiz fotokopi hizmetleri bulunmakta. Ziya Gökalp Semt Kütüphanemizde de salgın süresince sosyal mesafe kurallarına uyarak 250 kişilik kapasitemizi 65 kişi olarak belirledik. Açılışını yaptığımız diğer kütüphanemiz Argıncık Semt Kütüphanesi’dir. Argıncık Semt Kütüphanesi iki okuma salonu, sesli ders çalışma bölümü, çocuk bölümü, bilgisayar bölümü, mescidleri olan Kütüphanemiz 200 kişi kapasitesi ile 6000 basılı kitap, 22000 elektronik kitap, 3000 sesli kitap, 70 süreli yayın ve ücretsiz fotokopi hizmetleri bulunmakta. Argıncık Semt Kütüphanemizde de salgın süresince sosyal mesafe kurallarına uyarak 200 kişilik kapasitemizi 55 kişi olarak belirledik. Son olarak bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Merkez Kütüphanemize ek okuma salonları ve konferans- etkinlik salonları ile artık sizlerin hizmetinde. Bu kısım Merkez Konservatuar olarak hizmet vermekteyken konservatuarımızı daha büyük binaya taşıyarak bu alanı ferah bir kütüphaneye dönüştürdük. Merkez Kütüphanemizin kapasitesini bu şekilde 200 kişi daha arttırmış bulunuyoruz”

KAYSERİ İÇİN EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞMALAR

Başkan Büyükkılıç, el ele gönül gönüle Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına uyarak hep beraber Kayseri’ye çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “ Bugün şehrimizin kültür hayatına aynı zamanda eğitim hayatına ciddi katkılar sağlayacak, dört adet kütüphaneyi açıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın konuşmasından da anladığımız kadarıyla gerek donanım anlamında gerekse sunduğu imkanlar açısından insanın öğrenci olası geliyor” dedi.

Konuşmaların ardından video konferans yöntemiyle Merkez Kütüphanesi Ek Okuma Salonu’nda Genel Sekreter Hüseyin Beyhan’a, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’e, Argıncık Semt Kütüphanesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy’a bağlanılarak Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla açılışlar gerçekleştirildi. Ardından protokolün katılımıyla İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in duasıyla Beyazşehir Halk Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı.