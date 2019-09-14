Büyükşehir personeli klasik müzikle çalışıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koridorlarında klasik müzik sesleri yükseliyor. Klasik müziğin faydaları dikkate alınarak yapılan uygulama ile Büyükşehir Belediyesi personelinin daha verimli bir ortamda çalışması amaçlanıyor.

Kentin birçok noktasında gerçekleştirdiği konserlerle Mersinlilere müzik ziyafeti sunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, müziğin gücünü ve çalışma hayatına etkisini dikkate alarak, personelinin motivasyonunu yükseltecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye çalışanları artık Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koridorlarında gün boyu çalan klasik müzik eşliğinde çalışıyor.

Klasik müzik dinlemenin verimliliği arttırdığı, stresi azalttığı, hafızayı güçlendirdiği gibi birçok faydasının olduğuna dair yapılan bilimsel çalışmaları göz önünde bulunduran Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, personelin motivasyonunu yükseltmek, verimli ve kaliteli bir çalışma ortamı hazırlamak için koridorlarında klasik müzik çalıyor.