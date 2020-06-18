  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehir Manavgat’ta muhtarları dinledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Balık, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Cihangir Yılmaz, Manavgat Büyükşehir İlçe Hizmet Birimi ve ASAT yetkilileri muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:21:55 -
Büyükşehir Manavgat’ta muhtarları dinledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Balık, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Cihangir Yılmaz, Manavgat Büyükşehir İlçe Hizmet Birimi ve ASAT yetkilileri muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla Manavgat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, mahallerinde ihtiyaç duyulan talepleri aktardı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Başkan Muhittin Böcek’in muhtarlara özel ve ayrı bir önem verdiğini belirterek, taleplerin yakın takipçisi olacaklarını, eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı