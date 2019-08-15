0553 313 94 23

Büyükşehir Kurban Bayramı’nda yoğun mesai harcadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda yoğun mesai harcadı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
Büyükşehir Kurban Bayramı’nda yoğun mesai harcadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda yoğun mesai harcadı.


Daire Başkanlığı tarafından ilk kez hayata geçirilen Et Kontrol Merkezi’nce yapılan tahlillerde iki adet küçükbaş hayvan eti imha edildi, “Kurban Yakalama Timi” ise 10 büyükbaş hayvanı yakaladı. Nizip mezbahasında da 90 büyükbaş ile 50 küçükbaş hayvanın kesim işlemi yapıldı.


Vatandaşların ihtiyaçlarına ve şikayetlerine cevap verebilmek adına Kurban Bayramı’nda yoğun mesai harcayan Büyükşehir, gerek kurban kesiminde gerekse kesim sonrası hizmetiyle takdir topladı. Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Et Kontrol Merkezi’de görevli uzman veteriner tarafından kurban etlerinden şüphe duyan 5 vatandaşın etleri incelendi. Teknik inceleme sonucunda iki adet koyundan çıkan etin yenilemeyeceği raporlanarak imha edildi.


Kurulan drone destekli “Kurban Yakalama Timi” bayram boyunca Karşıyaka, Şirinevler, Düztepe, Hoşgör, Sinan Köyü olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde vatandaşların elinden kaçan 10 büyükbaş hayvanı yakalayarak sahiplerine teslim etti.


Nizip mezbahasında veteriner gözetiminde hijyenik bir ortamda 90 büyükbaş, 50 küçükbaş hayvanın kesiminin gerçekleştirildi. Mezbahaneye gelen vatandaşlara, kurulan çadırlarda çay kahve ikramı yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. TOKİ açık artırma ile arsa satışı..
    3. Bellona Kayseri Basketbol Ceyda..
    4. İzmir’de su kesintisi
    5. Şehit Erdal Eraslan mezarı başında..
    6. Pakistan'daki şiddetli yağışlar
    7. İtirafçı olan kızı her şeyi anlattı:..
    8. Yabancı sayısı düşüyor mu? Açıklama..
    9. Başkan Mızraklı personellerin..
    10. 6 kişinin ölmüştü! Tehlikeli gerginlik
    11. Elbistan Belediyesi’nden 100 çocuğa..
    12. Aydın’da bir akrep 37 yavru doğurdu
    13. Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
    14. Türkiye Diyanet Vakfı Milletimizin 453..
    15. TFF 3. LİG
    16. İran tankerinin kaptanı serbest..
    17. Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk..
    18. Demre’ye saat başı otobüs seferi..
    19. Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan..
    20. Ekmeklerini mangal kömüründen..
    21. KYK borçları silinecek mi? 2019 KYK..
    22. Bayram sonrası çöp konteynerleri..
    23. Konya’da cami lojmanının çatısına..
    24. Milli Beka Hareketi’nde görev..
    25. Cebelitarık, 4 Temmuz’da el koyduğu..
    26. Sinop'ta trafik kazalarında 15 yaralı!
    27. Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile..
    28. Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
    29. Torbalı’da "Bardacık İnciri Festivali"
    30. AK Parti’nin 18 yılını değerlendiren..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması