Büyükşehir, Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat, huzurlu ve güvende geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

Birtakım sosyal projelerle insanların hayatına dokunan büyükşehir, 4 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ulaşım, mezarlık ve kurban kesim alanlarına dönük hazırlıklarını bitirdi, önlemlerini aldı, bayramı beklemeye başladı.

Otobüsler ve tramvay ücretsiz, özel halk otobüsleri indirimli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle tramvaylar arife günü ve bayramda ücretsiz hizmet verecek, ücretsiz seferlere ek olarak arife günü otobüsler, Balıklı Meydanı’ndan Yeşilkent ve Asri Mezarlığı’na ücretsiz yolcu taşıyacak. Belediyeye ait otobüs ve tramvaylar arife günü ile bayramın 4’üncü günü saat 24.00’a kadar ücretsiz yolcu taşıyacak. Özel halk otobüsleri ise yolcuları indirimli taşıyacak.

Yasin-i Şerif dağıtılacak

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlık Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki mezarlıklarda ücretsiz Yasin-i Şerif dağıtacak. Orta refüj düzenleme, asfaltlama ve temizlik çalışmalarının yapıldığı mezarlıklarda, 24 saat Kur-an’ı Kerim okunacak. Mezarlığın 1 numaralı kapı girişinde şikayet ve öneri çadırı kurulacak. Güvenliğin artırılacağı mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar, Mezarlık Bilgi Edinme Sistemi (MEBİS) yardımıyla yönlendirilecek.

“Kurban Yakalama Timi” görevine devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kaçan kurbanları yakalamak için aralarında veterinerlerin de bulunduğu “Kurban Yakalama Timi” bayramda görevinin başında olacak. Bayram süresince 20 kişilik ekiple hizmet verecek tim, kaçan kurbanları iğneyle uyuşturacak veya kurbanı yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Öte yandan başkanlık, Nizip Mezbası’nda bayram boyunca küçük ve büyükbaş kurban kesimi yapacak.

Zabıta denetimleri sıklaştıracak

Vatandaşlar arife günü dahil bayram sonuna kadar “Alo 153” hattından görevli ekibe ulaşabilecek. Ekip, talepler doğrultusunda vatandaşlara yardım edecek. Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren motorize, mobil, sivil ve resmi ekipler; dilenci, seyyar satıcı, izinsiz işportacılara karşı tedbirler almaya devam edecek. Vatandaşın alışveriş yaptığı işletmelerde rutin denetlemelerin dışında, satılan ürünler ve satış ortamlarında denetimler sıklaştırılacak. Zabıta ekipleri, yaya bölgelerinde alışveriş yoğunluğu göz önünde bulundurarak, bayrama kadar 24 saat boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için görevlendirilecek. Belirlenen kurban kesim alanları dışında park yerleri, kentin ana arterleri özellikle caddeyle sokaklarda kesimlerin olmaması için denetimler artırılacak. Kale civarı, dere kenarı ve diğer caddelerde kelle ütülmemesi, kaldırımlarda deri alım satımı yapılmaması konusunda vatandaşların daha duyarlı olması istendi. Belirtilen hususlara uymayan ve çevre kirliliğine sebebiyet verenler hakkında yasal işlem yapılacak.

Parkomatlar bayram süresince ücretsiz

Vatandaşların kent içerisinde parklama konusunda sıkıntı yaşamaması için parkomat alanları, bayram süresince ücretsiz olacak. Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bayramda ulaşımla ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması, bayram süresince toplu ulaşım hatlarında aksaklık oluşmaması konusunda tedbirini aldı.