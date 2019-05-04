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Büyükşehir konservatuvarından yılsonu gösterisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği atölyelere katılan kursiyerler yıl boyunca öğrendiklerini yılsonu gösterileriyle taçlandırıyor.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:14
Büyükşehir konservatuvarından yılsonu gösterisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği atölyelere katılan kursiyerler yıl boyunca öğrendiklerini yılsonu gösterileriyle taçlandırıyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda Türk halk oyunları, ritim ve dans bölümlerine katılan kursiyerler, öğrendiklerini dün akşam sergileme fırsatı buldu.


Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen gecede Aydın yöresi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yörelerinden halk dansları gösterisi gerçekleştirildi. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin gösterileri ilgiyle izlendi.


Konservatuvarda açılan ritim topluluğuna katılan kursiyerler de yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Seyircilerin karşısına özel bir yıl sonu gösterisiyle çıkan kursiyerlerin bazılarının atölye başladığında hiç müzik bilgisi yoktu, bazıları ise yeni enstrümanlar öğrenmek amacıyla topluluğa katıldıklarını söyledi. “Bir Düm Bir Tek” Ritim Topluluğu sundukları gösteriyle uzun süre alkışlandı.


Gecedekonservatuvarın dans bölümüne katılan çocuklar bale, gençler de salsa danslarıyla seyirci karşısına çıktı.


Gösterileri izlemeye gelenler salonu tıklım tıklım doldururken kursiyerler kendilerine sanatla iç içe olmalarını ve yeni arkadaşlar edinmelerini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Kursiyerlere yılsonu gösterileri için tebrik eden Başkan Çerçioğlu, “Şimdiye kadar binlerce vatandaşımız gerek kültür merkezlerimizde gerekse konservatuvarımızda yeteneklerine ve amaçlarına uygun olarak kurslarımıza katılıp yeni beceriler edindi. Bu yıl da yüzlerce kursiyerimiz çeşitli dallarda kendilerini geliştirdi ve yeni yetenekler kazandı.Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin büyük bir hevesle kurslarımıza katılmaları bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Aydınlıları yazın da düzenlenecek olan atölyelerimize katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:14
  1. konser
  2. sergi
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