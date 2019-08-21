0553 313 94 23

Büyükşehir itfaiye erleri nöbette

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı şehrin huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutmaya devam ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:23
Büyükşehir itfaiye erleri nöbette

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı şehrin huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutmaya devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri şehrin huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri tarafından son 6 ayda 2 bin 153 yangın, 247 trafik kazası,203 mahsur kalma, 24 intihar vakası, 970 hayvan kurtarma olmak üzere toplam 3 bin 597 olaya müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından son 6 ayda 2 bin 153 yangın, 247 trafik kazası, 203 mahsur kalma, 24 intihar vakası, 970 hayvan kurtarma olmak üzere toplam 3 bin 597 olaya müdahale edildi. 13 bin metrekarelik alanda içerisinde spor alanları, yemekhane, yatakhane ve birçok alan ile tam teknolojik örnek tesiste hizmet veren İtfaiye teşkilatı, 4 şube müdürlüğü, 12 grup amirliği, 7 müfreze olmak üzere 19 müdahale birimi ve toplam 278 personelle şehrin huzuru ve güvenliği için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. İtfaiye erleri komuta merkezine gelen ihbarlarda tüm teçhizatlarıyla birlikte merkezden 40 saniye içinde çıkış yapıyor.


İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile birlikte tüm Büyükşehir Belediyesi sınırlarına hizmet götürmeye başlayan İtfaiye teşkilatımız orman yangınları dahil her türlü yangına cansiperane müdahale etmeye devam etmektedir. Soba ve baca yangınlarıyla alakalı uyarılar yapmakla kalmayıp baca temizliği yapan teşkilatımız her türlü trafik kazası, çökme, patlama, heyelan, sel ve akarsu taşkınlarında, mahsur kalma durumlarında en ileri tekniklerle kurtarma hizmeti vermektedir. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil hattı boyunca cankurtaran hizmeti veren ekiplerimiz 5 yıldır sürdürülen başarılı cankurtaran hizmetleri sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan ‘Güvenli Sahil Sakarya’ ödülünü kazandı” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESKİ ve özel hastane arasında protokol
    1. TESKİ ve özel hastane arasında protokol
    2. Ataşehir’de alışveriş merkezinde..
    3. Tatar: "Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin..
    4. Kuvvetli yağış kazayı da beraberinde..
    5. 3 isim daha görevden alındı
    6. Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100..
    7. Şehit ateşi Adıyaman’a düştü
    8. Hakem Heyeti süreci başladı
    9. Zonguldak’ta kuvvetli yağış hayatı..
    10. Bodrum’da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    11. İsveç’teki İranlılardan rejim karşıtı..
    12. Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    15. Nijerya'da yeni kabine açıklandı
    16. Haşdi Şabi, üslerine yönelik..
    17. Sivas’ta 184 daireye yapı ruhsatı..
    18. Bakan Selçuk: "Kamu görevlileri Hakem..
    19. 2 kolunu silaj makinesine kaptıran..
    20. Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa..
    21. Büyükşehir itfaiye erleri nöbette
    22. Kahraman itfaiyeci
    23. Piyasalarda gün sonu
    24. Borsa günü düşüşle tamamladı
    25. Mayına basarak yaralanan asker baba..
    26. Turşuluk salatalık üreticisi su..
    27. Trump'ın Rusya’nın yeniden G7..
    28. Kolundan yaralanan çocuğun yengesi göz..
    29. Cimbom'da flaş gelişme! Mitroglou..
    30. Diyarbakır’da zincirleme trafik..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!