Büyükşehir, ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi havaların ısınmasıyla il sınırları içerisindeki tüm mahalle, cadde ve sokaklarda karasinek, sivrisinek, larva ve farelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına hız verdi. İlaçlama ekipleri tespit edilen 31 bin 966 aktif üreme noktasını, rutin olarak ilaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerce il genelinde gece uçkunla mücadele sezonuna başlandı. Mayıs ayından, eylül ayına kadar sürecek çalışmalar 127 personel, 52 ilaçlama aracı, 37 pülverizatörü ULV, 100 sırt pompalı personelle devam edecek.

“Halk sağlığı açısından ilaçlama çalışmalarını önemli görüyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, halk sağlığı açısından çok önemli gördükleri ilaçlama ve haşerelerle mücadelenin Büyükşehir Belediyesince 7 gün 24 saat sürdüğünü belirtti. Aksoy, “Bildiğiniz üzere, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet sınırı Gaziantep’in il sınırı oldu. Son 5 yıldır tüm ilçelerde, köylerde ilaçlama yapıyoruz. Şu anda 127 civarında personelimiz, 52 aracımız ve 37 pülverizatörü ULV sistemimizle ilaçlamalarımız devam ediyor. 15 bin odak noktayı ve 31 bin 966 aktif üreme noktasını rutin olarak ilaçlıyoruz. Bunların yanı sıra vatandaşların ihbarları değerlendiriyoruz. Ekim ayının başından mart ayının sonuna kadar kışlakla mücadele ediyoruz, larvayla mücadeleyi ise yıl boyunca devam ediyoruz. Havaların ısınmasıyla sivrisineklerin çoğalmasından dolayı büyükşehir olarak mayısın başından eylülün sonuna kadar da sivrisinekle mücadele edeceğiz” dedi.

Bayram ve tatil demeden mücadeleye devam ediliyor

Sivrisinek ve haşereyle mücadelede vatandaşın da birtakım görevleri olduğunu aktaran Aksoy, “Vatandaşların çöplerini ve kesilen hayvanın sakatatlarını gelişi güzel dışarı atmamaları lazım. Bunların sıcakla beraber 4-5 gün gibi çok kısa bir sürede, on binlerce karasinek oluşturduğunu görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Su birikintisinde ve saksı altında 10 gün içerisinde milyonlarca larvanın oluştuğunu görüyoruz, zamanında müdahale edilmezse çok hızlı bir şekilde larvalar sineklere dönüşüyor. Kış dönemlerinde havuzların kullanılmadığı zaman milyonlarca larvanın oluştuğunu milyonlarca sineğin ortaya çıktığını biliyoruz. Bir diğer sıkıntı ise, kümesler ve ahırlardan çıkan gübrelerdir. Bu gübrelerin gelişi güzel atılması halinde milyonlarca sinek oluşmasına zemin hazırlanır, bu konuya da dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız uyarıları dikkate alırsa, işimiz daha da kolay olacak. Büyükşehir, 7 gün 24 saat bayram ve tatil dinlemeden mücadeleye devam edecek. Bütün ekip ve malzemelerimizle vatandaşlarımıza hizmete hazırız” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarla birlikte mücadele edeceğiz”

Büyükşehir’e ilaçlama konusunda ihbarın önemini vurgulayan Abdullah Aksoy, “Vatandaşlarımız ihbar için 153’ü arayabilir, muhtarlarına bildirebilir veya 329 00 05 sabit telefonumuzdan bize ulaşabilir ve şikayetlerini dile getirebilirler. Ekiplerimiz mutlaka ihbar edilen noktaya müdahale ederler. Sadece bizim mücadelemiz yetmez yüzde 100 başarıya ulaşmak için vatandaşlarla birlikte mücadele ederek çevre sağlığını koruyabiliriz. Apartmanlarımızın bazılarının altı çok fazla su alıyor. Buralar tam sivrisineğin istediği alanlar. Bu gibi özel alanlara, girme şansımız yok. Bu alanlar vatandaşların yardımıyla ilaçlanmazsa binalara ve çevreye ciddi rahatsızlıklar verir. Vatandaşlar ve ekiplerimiz ortak çalışarak ilaçlama hizmetinin üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhtardan büyükşehir’e teşekkür

Şahinbey ilçesi Şahveli Mahalle muhtarı Mehmet Aydın, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ilaçlama çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Şu anda verilen en güzel hizmetlerden birisi ilaçlamadır. Nasıl asfalt, kanalizasyon gibi temel ihtiyaçlar varsa ilaçlamada şu günlerde haşere, böcek ve uçarlardan kurtulmak için ilaçlama şart. Belediyemiz de haftada 2 sefer baştan sona ilaçlıyor ve çok sağlıklı buluyoruz. Özellikle personel ve müdürlerine çok teşekkür ediyorum. Ne zaman ihtiyacımız olsa bir telefonla bize hizmeti getiriyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, onun değerli daire başkanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.