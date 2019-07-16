Büyükşehir geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştiriyor

Şanlıurfa’da gençlere yönelik her türlü eğitim, spor ve sanatsal projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi,Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Tenis Dünyası’nda geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Gençlerin boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için ücretsiz spor, sanat ve yaz kursları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’ya kazandırdığı Tenis Dünyası’nda geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştiriyor. Tenis Dünyası’nda tenis eğitimlerine başlayan gençler, uzman eğitmenler eşliğinde bir taraftan spor yaparken bir taraftan da tenisi öğrenerek Büyükşehir Belediyespor takımına alınmak için çalışıyor. 5 uzman eğitmenin verdiği eğitimlere yaşları 7 ile 16 arasında değişen 200 genç katılırken, yetişkinler de yeni başlayan kurslara 50 kişi katılıyor. Açık ve kapalı kortları sayesinde Şanlıurfalılara yılın 12 ayı tenis yapmayı sunan tesiste çocuklar, gençler ve yetişkinlerin eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Tenis Dünyası’na yoğun ilginin olduğunu belirten tenis antrenörleri, kurslardaki yetenekli çocukları Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lisanslı sporcu olarak yetiştirdiklerini söyleyerek herkesi Tenis Dünyası’na beklediklerini söylediler.

Tenis Dünyası’nda kurs gören çocuklar da bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.