Büyükşehir, Geçmen yaylasına yeni yol açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’nın Geçmen Yaylası’na ulaşımı 45 kilometreden 11 kilometreye düşürecek yeni bir yol açıyor. Yolun açılmasının ardından bölge halkı daha güvenli ve hızlı şekilde yaylalarına ulaşmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yaylalara ulaşımı kolaylaştırmak için bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kışın yoğun ve sert geçmesinden dolayı tahrip olan birçok yayla yolunda eksikler gideriliyor. Bu kapsamda hayvancılıkla uğraşan Elmalı’nın Geçmen mahallesinin sıkça kullandığı yayla yolunda çalışmalar devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bölge halkının en önemli istekleri arasında yer alan ve yaylalarına ulaşımı çok kısaltacak yeni bir yol açıyor. Beydağları’nın zirvesinde bulunan 3 bin 86 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi’nin eteklerinde bulunan Geçmen Yaylası’na çıkmak için daha önce 45 kilometre mesafe kat eden vatandaşlar, çalışmalar tamamlandığında sadece 11 kilometre giderek yaylaya ulaşabilecek.

Çoban Ali amcadan teşekkür

Elmalı Geçmen mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştirerek geçimini sağlayan 66 yaşındaki Ali İşçan yolun kısalacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Daha önce orman yolunu kullanıyorduk. Yıllardır Geçmen yaylasına gitmek için 45 kilometrelik yolu dolaşmamız gerekiyordu. Yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mesafe çok kısalıyor. Artık daha güvenli ve hızlı bir şekilde yaylalarımıza ulaşacağız. Yol çalışmalarını ara vermeden devam ettiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.