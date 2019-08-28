Büyükşehir, Gastroantep öncesi esnaf denetimine çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulun denetim ekipleri, 2’nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) öncesi, gıda üreticileriyle satıcılarının denetimine hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi, GastroAntep öncesi, gıda sektöründeki işyerlerine karşı devam eden kontrollerini sıklaştırdı. Yiyeceklerin kalitesi, hijyeni ve fiyatlarda yapılacak fırsatçılığa karşı geniş çaplı bir denetime çıkıldı. Hem gelen ziyaretçilerin, hem de halkın daha güvenilir, temiz ve uygun yiyeceğe ulaşabilmesi için gerekli denetimler yapılması hedefleyen Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü, Şehitkamil, Şahinbey Zabıta Müdürlükleriyle ilgili meslek odaları işbirliğinde kurulan ekiplerle, şehirdeki bütün gıda üretici ve satıcılarını denetleyecek.

GastroAntep’e sayılı günler kala, kentte bulunan gıda sektörü esnafına yönelik yapılacak incelemelerde, ağırlıklı olarak hijyen koşulları, malzeme kalitesi ve fiyatlar konusunda sıkı bir takipte bulunulacak. Oluşturulan 6 ayrı ekip, ilgili müdürlüklerle beraber işyerlerinde incelemeler yaparak, ‘Tarım ve Orman Bakanlığı Mevuzatı’na uygun hareket edilip edilmediğini inceleyecek. Öte yandan fiyatlar konusunda festival öncesi yapılacak zamlar ve haksız rekabete karşı da tedbir elden bırakılmayarak, “Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna” ve meslek odalarının ilan ettiği fiyatlara riayet edilip edilmediğini de kontrol edilecek.