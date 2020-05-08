Büyükşehir Belediyesi’nin maske dağıtımı sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kentteki sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla çalışanlara da maske dağıtmaya devam ediyor.

Malatya genelinde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile evlere maske dağıtımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu seferki adresi Malatya Akaryakıtçılar Derneği oldu.

Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından Malatya Akaryakıtçılar Derneği’ne maskeleri teslim edildi. Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Bülent Önal, akaryakıt istasyonları adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, maske temini konusunda yardımcı oldukları için mensubu olduğum Akaryakıt Sektörü adına teşekkürlerimi sunuyorum. MADER olarak bizler de gönüllü olarak maske ihtiyacı olan bayilerimize dağıtımını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Önal, “Bu zorlu süreçte de akaryakıt sektörü ülkemizin en büyük sektörlerinden biri olarak hayatın her alanına dokunmaktadır. Ulaşım, inşaat, altyapı ve sanayi sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlere teknik standartlara uygun, üstün kalitede yakıt sağlayarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaktadır. Akaryakıt istasyonları vatandaşlarımızın sadece akaryakıt ürünleri değil, birçok farklı hizmetleriyle, market, yiyecek-içecek, araç bakım ihtiyaçlarını karşılayan, tüm bu hizmetleri ile bu dönemde de ülkesi ve milletine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Salgın tehlikesine rağmen haftanın 7 gün günün 24 saati istasyonlarını kesintisiz açık tutarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladılar. Akaryakıt istasyonlarında müşterilerimizin ve personellerimizin sağlığını korumak adına her türlü önlem almaya azami özen göstermekteyiz. Bu zorlu dönemde kesintisiz olarak çalışırken de maske ihtiyacımız oldu, bulmakta zorlandığımız zamanlar oldu. Bu nedenle bizlere ücretsiz maske yolladıkları için yeniden Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.