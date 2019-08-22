Büyükşehir Belediyesi personelini can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerle, hem personelini can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor hem de çalışanları mesleki alanda geliştirerek, bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Sincan Hayvanat Bahçesi personeline bu kapsamda “Hayvan Davranışları, Halkla İlişkiler, Zoonoz Hastalıklar/Hayvan Sağlığı ve Koruma, Hayvan Besleme İlkeleri ve Teknikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında hizmet içi eğitim verdi.

Hem teorik hem de uygulamalı eğitim

Sincan Hayvanat Bahçesi’nde görevli 33 personele teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı eğitim verildi. Bir yandan can ve mal güvenliği konusunda personelini bilinçlendirmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, hizmet içi eğitim programı ile ayrıca personelin bilgi ve becerisini artırarak mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hayvanların ihtiyaçlarından bakımına, sağlık sorunlarından hayvan besleme ilkeleri ve tekniklerine, hayvan davranışlarından iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok konuda detaylı eğitime tabii tutulan personel hayvan haklarını önceleyen davranış biçimlerini de pekiştiriyor.