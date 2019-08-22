0553 313 94 23

Büyükşehir Belediyesi personelini can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerle, hem personelini can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor hem de çalışanları mesleki alanda geliştirerek, bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
Büyükşehir Belediyesi personelini can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerle, hem personelini can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor hem de çalışanları mesleki alanda geliştirerek, bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Sincan Hayvanat Bahçesi personeline bu kapsamda “Hayvan Davranışları, Halkla İlişkiler, Zoonoz Hastalıklar/Hayvan Sağlığı ve Koruma, Hayvan Besleme İlkeleri ve Teknikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında hizmet içi eğitim verdi.



Hem teorik hem de uygulamalı eğitim


Sincan Hayvanat Bahçesi’nde görevli 33 personele teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı eğitim verildi. Bir yandan can ve mal güvenliği konusunda personelini bilinçlendirmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, hizmet içi eğitim programı ile ayrıca personelin bilgi ve becerisini artırarak mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.


Hayvanların ihtiyaçlarından bakımına, sağlık sorunlarından hayvan besleme ilkeleri ve tekniklerine, hayvan davranışlarından iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok konuda detaylı eğitime tabii tutulan personel hayvan haklarını önceleyen davranış biçimlerini de pekiştiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan son olaylar ABD’nin bir tehdit gördüğünde ilk kaçan ülke olduğunu göstermiştir"
    1. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan..
    2. Altay'dan 'haciz' duyurusu
    3. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
    4. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
    5. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
    6. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
    7. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    8. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    9. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
    10. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    11. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    12. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    13. Kayserispor taraftarı forvet..
    14. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    15. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    16. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    17. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    18. Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla..
    19. Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' artışı
    20. Başından vurulan fındık işçisi ağır..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal