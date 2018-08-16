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Büyükşehir belediyesi adıyla vatandaşa terör propagandası

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "MERSİN153" kullanıcı adıyla vatandaşlara atılan ve terör örgütü propagandası içeren SMS'ler ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını ve konu hakkında soruşturma başladığında açıkladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:17
Büyükşehir belediyesi adıyla vatandaşa terör propagandası

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara terör örgütü propagandası içeriğinin yer aldığı SMS'lerin atıldığı "MERSİN153" kullanıcı adının kurumla alakasının olmadığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sabaha karşı 04.00-04.30 saatlerinde vatandaşlara "MERSİN153" kullanıcı adıyla yasa dışı terör örgütü propagandası içeren SMS'ler atıldığı belirtildi.

Mesajların, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin SMS paneliyle bir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, sistem üzerinden herhangi bir girişin de tespit edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma başlatıldığı, siber güvenlik uzmanları ile Mersin Emniyet Müdürlüğünün gerekli çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:17
  1. Mersin Büyükşehir Belediyesi
  2. Mersin Büyükşehir Belediyesi'
  3. SMS
  4. terör propagandası
  5. Mersin Emniyet Müdürlüğü

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