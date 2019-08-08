0553 313 94 23

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Alabaş Başkanlığında gerçekleştirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:53
Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Alabaş Başkanlığında gerçekleştirildi.


İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Alabaş yaptığı konuşmada, “UEFA Kupası temsilcimiz Yeni Malatyaspor’a bugün karşılaşacağı Partizan maçı öncesi Büyükşehir Belediyesi olarak başarılar diliyoruz” dedi.


Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ilgili komisyonlara, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıya havale edildi.


Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısının 2’inci birleşimini 19 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’da yapmayı kararlaştırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a Sırbistan vatandaşlığı
    1. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    2. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    3. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    4. Çocukların piknik sevinci
    5. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    6. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    7. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    8. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    9. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    10. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    11. Karabük'te makilik alanda yangın
    12. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    13. ATO Meclis üyesine silahlı saldırı
    14. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos..
    15. Binali Yıldırım İzmir-İstanbul..
    16. Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi KKTC'de
    17. Otogar otoparklarıyla ilgili flaş..
    18. Avşar’ın bayram mesajı
    19. "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri"..
    20. Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
    21. Kocaeli’de 2006 yılındaki mafya..
    22. Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı..
    23. Depremden panikleyen vatandaşların..
    24. Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda otogar..
    25. Nantes'ta Gourcuff dönemi
    26. Quick Sigorta, Alanya’ya ilkokul..
    27. İnek otlatmaya giden yaşlı adamın..
    28. "Denizli'deki depremden 27..
    29. AFAD aile çadırları ve ihtiyaç..
    30. Antalya’da toplu ulaşımda yeni fiyat..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!