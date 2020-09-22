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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme

Arka çapraz bağında yırtık tespit edilen Oltan Karakullukçu, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak - Omuz ekleminde bağ yırtığı saptanan Hamroun, 2 hafta forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:04:02 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan Oltan Karakullukçu en az 6, Jugurtha Hamroun ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Mavi-beyazlıların sosyal medya hesabından, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili kulüp doktoru Selçuk Gül'ün haftalık raporu paylaşıldı.

Raporda, antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu arka çapraz bağında yırtık tespit edilen Oltan Karakullukçu'nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Jugurtha Hamroun'un ise omuz ekleminde bağ yırtığı saptandığı ve oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağının paylaşıldığı raporda, aynı karşılaşmada sakatlanan Kaan Kanak'ın da kontrollerinde kasık bölgesinde basit ödem görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyen yeni transfer Armando Sadiku'nun takımdan ayrı koşulara başladığı duyuruldu.

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