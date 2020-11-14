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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:52:55 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Günün ilk antrenmanında tesislerde kuvvet ve dayanıklılık çalışan futbolcular, ikinci antrenmanda ise 5'e 2 top kapma, pres ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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