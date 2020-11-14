Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarına devam etti.
Günün ilk antrenmanında tesislerde kuvvet ve dayanıklılık çalışan futbolcular, ikinci antrenmanda ise 5'e 2 top kapma, pres ve pas organizasyonları üzerinde durdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.