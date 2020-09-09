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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:02:49 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki bulunan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşti.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.

Yeni transfer Armando Sadiku'nun da katıldığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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