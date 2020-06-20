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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kovid-19 test sonuçları negatif

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:51:24 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kovid-19 test sonuçları negatif

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli Kovid-19 testinden geçti.

Tüm futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı.

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