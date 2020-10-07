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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:42:07 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 gün izin yapan oyuncular, Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni transferler Ricardo Gomes ve Leo Schwechlen'in de katıldığı idmanda, milli takım kamplarında olan Arvydas Novikovas ve Fabien Farnolle yer almadı.

Mavi-beyazlı takımın, 10 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'la Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda bir hazırlık maçı oynayacağı duyuruldu.


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