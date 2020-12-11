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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:31:13 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular çift kale maç, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.

Futbolcular, akşam yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

Antrenman sonunda mavi-beyazlı ekibin taraftar grubu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13 Aralık Pazar günü 13.30'da başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacak.

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