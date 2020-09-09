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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma numaraları belli oldu
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma numaraları belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:23:52 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma numaraları belli oldu

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bu sezon görev yapacak futbolcuların forma numaraları belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleciler Kayacan Erdoğan 33, Batuhan Ünsal 57 ve Fabien Farnolle 85 numaralı formayı giyecek.

Diğer oyuncuların forma numaraları ise şöyle:

"İbrahim Sissoko 3, Gabriel Obertan 4, Hasan Hatipoğlu 5, Kaan Kanak 6, Ömer Şişmanoğlu 7, Rashad Muhammed 9, Jugurtha Hamroun 10, Arvydas Novikovas 11, Mahamadou Ba 12, Petrus Boumal 13, Emrah Başsan 17, İbrahim Akdağ 19, Mitchell Donald 20, Gökhan Kardeş 23, Armando Sadiku 25, Arturo Mina 28, Adolphe Teikeu 30, Mücahit Albayrak 53, Oltan Karakullukçu 61, Muhammet Gönülaçar 72, Murat Uçar 77, Osman Çelik 88, Cenk Ahmet Alkılıç 99."

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