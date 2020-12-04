Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile çıkış peşinde

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligin 10. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren ve 41 yaşındaki çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan mavi-beyazlılar, yeni teknik direktörü yönetiminde çıkacağı ilk maçta galip gelmeyi hedefliyor.



Ligde yaptığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 9 puan toplayabilen ve 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hüseyin Çimşir idaresinde 6 haftalık 3 puan hasretini de sonlandırmak istiyor.

Erzurum temsilcisi, ligin 3. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşısında aldığı galibiyetin ardından 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, ligin 5. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapması planlanan karşılaşma, rakip takım oyuncularındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını anımsatan Dal, "Süper Lig'e çıkmamızda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 32 takım arasına kalmamızda emekleri olan Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Dal, yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ve camiaya hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Uzun süredir galibiyet hasretimiz var. Bu hafta Konya deplasmanına gideceğiz. Yeni hocamızla inşallah takımımızdaki kan değişikliği olumlu etkilenir. Bunun sonucunun sahaya yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor maçından sonra yoğun bir temponun kendilerini beklediğini dile getiren Dal, şunları kaydetti:

"İnşallah Konyaspor maçında arzu ettiğimiz puanlara kavuşuruz. Bir haftada 3 maç oynayacağız. Konya'dan sonra ertelenen Hatay maçını hafta içi oynayacağız ve daha sonra da hafta sonu Gençlerbirliği ile oynayacağız. Ardından kupa maçımız var ve dolayısıyla çok yoğun bir maç temposuna giriyoruz. Kadromuz bu anlamda maç temposunu kaldıracak şekilde hazır ve bütün oyuncularımıza güveniyoruz. İbrahim'in elinde bir problem var. Mina bu hafta sarı kart cezalısı, o yüzden oynamayacak. Umarım bu maç temposundan alnımızın akıyla çıkarak takımımızın hak ettiği puanları toplarız ve bulunduğumuz noktadan bir an önce yukarılara çıkarız."