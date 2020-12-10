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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:40:48 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas pres ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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